أولياء أمور مصر تطالب «التعليم» بإعلان طريقة امتحانات الثانوية العامة رسميا

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 12:52 م

قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء أمور مصر إن ملامح الصف الثالث الثانوي ما زالت غير واضحة من حيث طريقة اداء الامتحان، وهل سيكون بنظام البابل شيت او بالنظام الالكتروني.

وأضافت: كذلك موقف الكتاب المدرسي هل سيسمح للطالب بدخول الامتحان بالكتاب الورقي سواء كان نسخة قديمة او مطبوع . لافتة إلى أننا نرجو من الوزارة مراعاة مخاوف اولياء الامور وقلقهم ومنعا للشائعات.

واستكملت الحزاوي ان الثانوية العامة سنة مصيرية يتحدد فيها مصير ومستقبل اولادنا ومن حق ولي الامر ان يجد اجابات واضحة للتساؤلات.

وتابعت، ان اغلب اولياء الامور يفضلوا عقد الامتحان بنظام البابل شيت في هذه السنة المصيرية، واذ كان هناك اصرارا على عقد الامتحانات الكترونيا يتم تطبيق ذلك على الصف الاول والثاني الثانوي اولا و عندما يتم ذلك بنجاح يتم تعميمها على الثانوية العامة خصوصا ان الوزارة لم تحدد آلية واضحة لكيفية تعويض طالب ثانوية عامة في الامتحان عند حدوث اعطال تقنية في الامتحان الالكتروني كما ان الطالب يتعرض لشد اعصاب وتوتر إذا حدث له مشكلة تقنية اثناء الامتحان وهذا يؤثر علي اداؤه الامتحان المصيري.



واختتمت الحزاوي : اننا على ثقة اننا في ايد امينة ولكن نريد ان توافينا الوزارة بالتفاصيل ولا تتركنا ننتظر طويلا فالوقت يمضي سريعا ولا نريد ان يحدث لنا ما حدث مع الدفعة السابقة.