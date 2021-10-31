كورونا في فلسطين.. تسجيل 210 إصابات جديدة

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 02:46 ص

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ،7 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و468 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.