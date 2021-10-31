سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ،7 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و468 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
بوابة العرب
كورونا في فلسطين.. تسجيل 210 إصابات جديدة
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ،7 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و468 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ،7 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و468 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.