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الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في فلسطين.. تسجيل 210 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ،7 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و468 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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