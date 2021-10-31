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الأحد 31 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

فيديوجراف.. حالة الطقس اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021

الطقس
الطقس
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 31 أكتوبر حيث يتوقع الخبراء أن يكون الطقس  مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد»، وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% تقريبًا، ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار كتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الدلتا واقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبًا.
بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقيةإلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

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