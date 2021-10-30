عبد المنعم سعيد: مصر تبدأ مرحلة جديدة من تاريخها

السبت 30/أكتوبر/2021 - 08:10 م

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن إلغاء حالة الطوارئ يؤكد أن الماضي ذهب، وتبدأ مصر مرحلة جديدة من تاريخها، لافتاً إلى أن مصر أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب، وكل ذلك موضوع في حجمه الصحيح كما هو الحال في أي بلد أخرى.

وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن مصر بلد ينمو اقتصادها، وتريد أن يكون لديها من القوانين ما يدعم العملية الاستثمارية في مصر، سواء من الداخل أو الخارج، وأيضاً رسالة للمستقبل حيث أن الرئيس السيسي ربط هذا القرار بالجمهورية الجديدة، وهي أن مصر على أعتاب مرحلة تكون فيها دولة طبيعية ولا تحتاج لإجراءات استثنائية ذات طبيعة خاصة.

وأوضح أن كل قانون من القوانين يستدعي تعديل قوانين أخرى، بحكم المنطق لان كثير من القوانين ترتب إجراءات بعينها حتى تستكمل الغرض من وجود القانون، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ كان موضوع بسبب أحداث استثنائية في مصر منذ إنشائها.

ولفت إلى أن هناك ارهاب مركب خلال العشر سنوات الأخيرة، وأيضاً وجود حركات إرهابية تستخدم العنف في البلاد، مشيرا إلى أن رفع هذا القانون يعني أنه تم تحجيم واحتواء الوضع، وأنه لم يصبح مؤثرا على الدولة المصرية.

وتابع: “إننا أمام مرحلة جديدة تستدعي الخروج من هذا الاستثناء التاريخي”.