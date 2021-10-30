بايدن يجتمع مع قادة أوروبا من أجل إيران.. الاتفاق النووي واستكمال المفاوضات أبرز المحاور

السبت 30/أكتوبر/2021 - 01:33 م

في الوقت الذي يحرز فيه البرنامج النووي الإيراني تقدمًا مثيرًا للقلق، من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي، جو بايدن السبت مع الحلفاء الأوروبيين للتحدث في المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.

بايدن يجتمع مع الحلفاء الأوروبيين من أجل إيران

ويأتي الاجتماع مع قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا - المعروف باسم E3 - في وقت محوري، حيث تواصل إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الأسلحة.

ويحاول بايدن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادة إيران إلى الامتثال للاتفاق الذي كان من شأنه أن يبقي طهران على بعد عام واحد على الأقل من إمكانية امتلاك سلاح نووي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الاجتماع مع الألمانية أنجيلا ميركل، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والبريطاني بوريس جونسون، سيُظهر القادة "جميعهم يريدون التحدث وإيجاد حلول لهذا الأمر

ووصفها بأنها دراسة تتناقض مع الإدارة السابقة لأن إيران كانت واحدة من أكثر مجالات الاختلاف عمقًا بين الإدارة السابقة والأوروبيين.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تنتهك بشكل متزايد الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

الاتفاق النووي الإيراني

وسحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015، وشاركت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في محادثات تهدف إلى إعادة كل من واشنطن وطهران إلى الامتثال.

وكانت محادثات فيينا هذه متوقفة منذ يونيو عندما تولى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السلطة.

ولا تزال بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي جزءًا من الصفقة.

وسيعقد الاجتماع أثناء وجود الزعماء في روما لحضور قمة مجموعة العشرين، وهي المحطة الأولى في رحلة بايدن الخارجية التي تستغرق خمسة أيام، كما أنه سيحضر مؤتمر المناخ للأمم المتحدة في اسكتلندا.

يأتي اجتماع السبت بعد أيام من نشر علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين للمحادثات، تغريدة قال فيها إن إيران وافقت على استئناف المفاوضات بحلول نهاية نوفمبر وأن موعد استئناف المحادثات "سيُعلن في سياق اليوم التالي". أسبوع."

وقال سوليفان يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تزال تحاول تحديد ما إذا كانت إيران جادة بشأن المفاوضات.

وأضاف للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بينما كان بايدن متوجها إلى روما لحضور قمة مجموعة العشرين "ليس واضحا تماما بعد ما إذا كان الإيرانيون مستعدين للعودة إلى المحادثات.

يأتي اجتماع يوم السبت أيضًا بعد أيام من اتهام مسؤولين أمريكيين لإيران بشن هجوم بطائرة مسيرة على موقع أمريكي بعيد في سوريا.

وقال مسؤولون يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران قدمت الموارد وشجعت على الهجوم، لكن الطائرات المسيرة لم يتم إطلاقها من إيران.

ولم ترد انباء عن سقوط قتلى او جرحى نتيجة الهجوم.