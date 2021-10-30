نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 30 أكتوبر 2021

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت، وإلى نص النشرة:
التخطيط: تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي يسرعان من تحقيق أهداف التنمية
https://www.albawabhnews.com/4458928
اليوم.. وزير التموين يضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب ببورسعيد
https://www.albawabhnews.com/4458874
الزيات: اهتمام الرئيس السيسي بتكنولوجيا البناء الحديثة وضع مصر علي خريطة العالم للمدن المستدامة
https://www.albawabhnews.com/4458923
«مستثمري أكتوبر»: القيادة السياسية أنقذت مصر من ظلام متوقع فى عام 2022
https://www.albawabhnews.com/4458896