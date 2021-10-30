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السبت 30 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 30 أكتوبر 2021

نشرة
نشرة
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تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت، وإلى نص النشرة:

التخطيط: تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي يسرعان من تحقيق أهداف التنمية

https://www.albawabhnews.com/4458928

 

اليوم.. وزير التموين يضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب ببورسعيد

https://www.albawabhnews.com/4458874

 

الزيات: اهتمام الرئيس السيسي بتكنولوجيا البناء الحديثة وضع مصر علي خريطة العالم للمدن المستدامة

https://www.albawabhnews.com/4458923

 

«مستثمري أكتوبر»: القيادة السياسية أنقذت مصر من ظلام متوقع فى عام 2022

https://www.albawabhnews.com/4458896

 

نشرة أخبار الاقتصاد , البوابة نيوز - مديرية التموين والتجارة الداخلية - التخطيط مستثمرى أكتوبر