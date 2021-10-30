نواب ونائبات قادمات: "مركز الإصلاح" تطبيق لحقوق الإنسان العالمية

السبت 30/أكتوبر/2021 - 11:18 ص

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية



وأضافت في بيان لها ، اليوم السبت، أن تشغيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون اضافة كبيرة لصالح الاقتصاد الوطنى خاصة أن مركز وادى النطرون بمثابة خلايا ووحدات اقتصادية ناجحة.

وتابعت أنه داخل المركز توفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

وأشارت إلى أن عقوبة السجن على من أخطأ فى حق المجتمع أصبحت فى صالح أى مسجون لأنه خلال فترة سجنه سيكون عاملاً منتجاً وقوى اقتصادية فاعلة داخل المجتمع وبعد انقضاء فترة عقوبته والتى لم تعد عقوبة سلبية كما كانت فى الماضى سيجد فرصة عمله ويندمج داخل الاقتصاد الوطنى.