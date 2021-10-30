ads
السبت 30 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سياسة

نواب ونائبات قادمات: "مركز الإصلاح" تطبيق لحقوق الإنسان العالمية

ناهد شاكر
ناهد شاكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية

وأضافت في بيان لها ، اليوم السبت، أن تشغيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون اضافة كبيرة لصالح الاقتصاد الوطنى خاصة أن مركز وادى النطرون بمثابة خلايا ووحدات اقتصادية ناجحة.  
وتابعت أنه داخل المركز توفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

وأشارت إلى أن عقوبة السجن على من أخطأ فى حق المجتمع أصبحت فى صالح أى مسجون لأنه خلال فترة سجنه سيكون عاملاً منتجاً وقوى اقتصادية فاعلة داخل المجتمع وبعد انقضاء فترة عقوبته والتى لم تعد عقوبة سلبية كما كانت فى الماضى سيجد فرصة عمله ويندمج داخل الاقتصاد الوطنى.

استراتيجية حقوق الانسان مركز الاصلاح وادي النطرون