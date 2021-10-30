استقرار أسعار الدولار اليوم السبت 30 أكتوبر 2021

السبت 30/أكتوبر/2021 - 09:15 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي بالسوق المصرية، وذلك خلال تعاملات اليوم السبت

وجاءت الأسعار كالتالى:

البنك الأهلي المصري: نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

بنك مصر: نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الاهلي: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

أبو ظبي الاول : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك كريدي اجريكول: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك قناة السويس: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك المشرق: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك البركة الاسلامي: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك سايب: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

البنك العربي الأفريقي : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

البنك المصري الخليجي: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

مصر ايران للتنمية: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الأهلي المتحد : نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي : نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.

بنك ابوظبي التجاري: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك بلوم مصر : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

المصرف المتحد: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الكويت الوطني: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الامارات دبى الوطني: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

التعمير والإسكان: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

المصرى لتنمية الصادرات: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

الأهلي الكويتى: 15.68جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الاسلامى: 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

الاستثمار العربى: 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

