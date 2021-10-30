أسعار الذهب اليوم السبت 30 أكتوبر 2021

السبت 30/أكتوبر/2021 - 08:41 ص

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت بعد تراجعه مساء أمس الجمعة، بقيمة 5جنيهات للجرام وسجل عيار 21 نحو 777 جنيها للجرام كما سجل عيار 24 نحو 888 جنيه.

وسجل وعيار ٢٤ يسجل 891 جنيها، عيار ١٨ يسجل 670 جنيها، والجنيه الذهب يسجل6256 جنيها، وسجل عيار 14 نحو520 جنيه للجرام.

وتراجع عيار 18 بقيمة 5جنيهات وسجل 666 جنيه للجرام وتراجع سعر عيار 12 بقيمة 5جنيهات مسجلا 440 جنيه للجرام، وسجلت الأونصة 27.617 جنيه، تتراوح سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا،

والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار.