كورونا في العراق.. تسجيل 1397 إصابة جديدة و28 حالة وفاة

السبت 30/أكتوبر/2021 - 12:31 ص

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، تسجيل 1397 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد-19" فيما تم تسجيل 2433 حالة شفاء جديدة من هذا الفيروس التاجي وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة العراقية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 2053520 حالات إصابة، وارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة لتبلغ 23111 حالة وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لتصل إلى1998559 حالة شفاء وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.