كورونا في الأردن.. تسجيل 1454 إصابة جديدة و16 حالة وفاة

السبت 30/أكتوبر/2021 - 01:15 ص

أعلنت وزارة الصحة في الأردنية، تسجيل 1454 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد-19" وشفاء 573 حالة من هذا الفيروس التاجي وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة الكويتية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 859796 حالات إصابة، وارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة لتبلغ 10116 حالة وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لتصل إلى 828528 حالة شفاء وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.