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السبت 30 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل في أمسية سلبية لميسي

باريس سان جرمان
باريس سان جرمان
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خطف فريق باريس سان جيرمان فوزا قاتلا من ضيفه ليل، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "حديقة الأمراء" بافتتاح الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

أحرز جوناثان دايفيد هدف التقدم لصالح ليل في الدقيقة 31، أدرك ماركينيوس التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 74 قبل أن يسجل آنخيل دى ماريا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 88 من عمر اللقاء

وواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ارقامه السلبية مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالى فى الدوري، بعد فشله فى تسجيل هدفه الأول منذ انضمامه فى الميركاتو الصيفى، من برشلونة الإسباني.
وفشل ميسي فى هز شباك فريق ليل باللقاء الذى حسمه باريس سان جيرمان بنتيجة 2 - 1 مساء اليوم الجمعة، فى مباراته الخامسة بالدوري الفرنسي خلال الموسم الجارى.  
ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات فإن ميسي يعد اللاعب الأكثر تسديدًا بدون تسجيل هذا الموسم في الدوري الفرنسي، بعد 15 تسديدة على مرمى المنافسين منهم 4 تسديدات على القائم والعارضة.
واستبدال النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي بين شوطى مواجهة ليل، ليشارك مواطنه المهاجم ماورو إيكاردى بدلا منه مع بداية الشوط الثانى للمباراة. 

 

 

أرقام ميسى الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان آنخيل دى ماريا