رابطة الأندية تعلن عن استفتاء لاختيار لاعب الجولة في الدوري الممتاز

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 05:02 م

طرحت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، استفتاء لجماهير الكرة المصرية لاختيار أفضل لاعب في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت مباريات الجولة الأولى أمس الخميس باقامة مباراة المصري غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل بهدف.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استفتاء لاختيار لاعب الجولة الأولى بالدورى المصرى الذى انطلق 25 أكتوبر الجارى.

وطرحت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية استفتاء للجماهير قالت فيها: الأن جاء دور الجمهور.. من وجهة نظركم من هو لاعب الجولة الاولى من الدورى العام؟.

يذكر أن مباريات الجولة الثانية تنطلق غدا السبت بإقامة مواجهتي فيوتشر مع الاتحاد السكندري زإنبي مع المقاولون العرب.

وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة إيقاف أليو ديانج لاعب الأهلى مباراة واحدة، بعد حصوله على الطرد فى مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الأسبوع الأول بالدورى.