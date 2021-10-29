بالفيديو.. الري: الانتهاء من تبطين 133كم بمشروع تأهيل الترع بالقليوبية

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 02:15 م

قال المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري بالقليوبية، إن المساحة المستهدفة للتبطين الترع في القليوبية 1000 كم وتم الانتهاء حتى الآن من 133 كم بمشروع تأهيل الترع بالقليوبية، مشيرًا إلى أن نسب التنفيذ متوافقة مع النسب المقررة في العقود وأعمال التأهيل القائمين عليها في الوقت الحالي لديها العديد من المميزات وهى توفير كميات المياه التي كان يتم إهدارها نتيجة لشبكات الترع القديمة وأثرت أيضًا بشكل إيجابي على سرعة المياه وتحقيق عدالة التوزيع في المياه .

وأضاف أسامة خليل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على فضائية "الأولى"، أنه من ضمن أعمال التأهيل استرجاع الجسور التي تم التعدي عليها، لتوسيع حركة المرور بالنسبة للطرق .

وتابع أسامة خليل، أن المشروع قام بخلق الكثير من فرص العمل لجميع الفئات من مؤهلات وعمالة، مضيفًا أنه على كل المنتفعين الحفاظ على المجرى المائي وعدم القاء أي ورق أو مخلفات فيه وذلك للمحافظة على المشروع والاستفادة منه بأكبر شكل ممكن .

وأشار إلى أنه يتم اختيار الترع التي نقوم بتطبينها تبعًا لمعايير معينة ، فنجد في المرحلة الأولى التي تم فيها تبطين حوالي 7000 كم تم التعامل معهم على أساس أنهم عرض قاع وكانوا في حالة احتياج كبير جدًا لعمل الصيانة لكي يتم توصيل المياه من خلالهم .

وأردف أن المياه بعد عملية التبطين تصبح نقية وتحدث فرقًا في الانتاجية والآن المياه خالية من أي إعاقات مثل الحشائش التي تنمو على جوانب الترع وتقوم بجذب الحشرات وهذه الحشرات تؤثر بشكل سلبي على المياه وبالتالي تؤثر على الزرع وخلال عملية التبطين تم القضاء عليها تمامًا ، لافتا إلى أنه يوجد حوالي 300 كم سيتم الانتهاء منهم في 20 يونيه 2022 من ضمنهم ال133 كم الذي تم الانتهاء منهم بالفعل.