سلة «زايد» يسحق الترسانة على ملعب البنك الأهلي

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 01:52 م

فاز فريق السلة بنادي الشيخ زايد 13 عاما، على نظيره بنادي الترسانة بنتيجة 60-3، فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة.

أقيمت المباراة علي ملعب نادي البنك الأهلي، في منافسة شرسة من جانب الفريقين انتهت بفوز فريق نادي الشيخ زايد.

وقاد الفريق خلال المبارة جهاز فني مكون من الكابتن عماد عبد الحليم رئيسا للجهاز، والكابتن عماد عبد الحليم للفريق، والكابتن اشرف فتحي مديرا إداريًا، والدكتور اشرف طاهر طبيبا ، والكابتن محمد السعدني اداري الفريق.

وفي هذا الصدد،الكابتن فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، إن فريق السلة بالنادي يسير على خطى ثابتة نحو تحقيق أحلام لطالما راودت الجمعية العمومية، وظهر ذلك فيما يحققه نشاط السلة بنادي زايد من انتصارات في مبارة تلو الأخرى.



وأضاف الهواري" أتمنى أن تسير باقى الفرق في مختلف الألعاب بالنادي، على نهج فريق السلة". لافتا إلى أن كل إنجاز تحققه أو بطولة يحصل عليها أي من فرق النادي، يقابلها مزيد من الدعم من قبل مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن الكابتن فكري الهواري، فاز برئاسة مجلس إدارة نادي الشيخ زايد بالتزكية، نظرا لأنه لم يتقدم أحد للمنافسة على المقعد، وفاز المهندس أحمد عبد الباقي بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، كما حسم أحد المقاعد فوق السن؛ الكاتب الصحفي هشام سلطان، أمين الصندوق. ومن المنتظر حسم الأمر في بداية نوفمبر القادم. حيث دعت إدارة النادي إلى اجتماع للجمعية العمومية في الخامس من نوفمبر القادم لحسم باقي مقاعد الأعضاء.