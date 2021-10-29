بالفيديو.. وزير التموين: تسعير السلع الغذائية تجنبا لحدوث أزمات

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 01:36 م

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن العالم يشهد موجة تضخم غير مسبوقة تشمل زيادة أسعار السلع الأساسية والغاز وغيرهم.

وأضاف علي المصيلحي، خلال لقاء بقناة “صدى البلد”، أنه في ظل موجة الارتفاع التي يشهدها العالم توجب علينا إعادة صياغة تسعير السلع الغذائية تجنبا لحدوث الأزمات وظهور السوق السوداء.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة عن ارتفاع سعر الزيت التمويني عبوة اللتر إلى 25 جنيه بدلا من 21 جنيه، والعبوة حجم 800 مللي بسعر 20 جنيه بدلا من 17 جنيها.

ونوه وزير التموين خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأن السعر العالمي للزيت سجل ارتفاعا من 916 إلى 1430 دولار، وسجل زيت الصويا من 14 إلى 21 الف جنيه للطن خام دون فاقد أو هامش ربح، وبالتالي اللتر الخام أصبح أغلى من اللتر فى السوق المحلي.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تمتلك 40% من زيت الخليط في مصر، كما أنه لا يمكن أن يتم إجبار تاجر أو صانع على البيع بالخسارة، ويوجد حلين أما استيعاب الأمور واستمرار العملية البيعية واستمرار وصول السلع للمواطن أو حدوث تشوهات في السعر، لافتا إلى ارتفاع أسعار السلع منذ يناير منها السكر والزيت ثم القمح خلال الأربعة شهور الماضية.

