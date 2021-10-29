عضو بـ"الشئون الإسلامية" يكشف حرمة التعدي على المرافق العامة

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 10:25 ص

قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التعدي على المرافق العامة يعود بالسلب على الفرد نفسه، متابعا: “المرافق والأماكن العامة هي ملك لكل فرد داخل الوطن والكل سيحاسب عليها”.

وأضاف "عبد الغني هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، ان الاعتداء على المرافق العامة والمال العام محرم في الإسلام، مستشهدا بقول الله تعالى :{وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَة}.

وأوضح أن المسلم يحرم عليه أن يكون مسرفا، والتعدي على المرافق العامة والمال العام شكل من أشكال الإسراف، منوها بأن التعدي على المرافق العامة شكل من أشكال السرقة.

وشدد على أن سرقة المال والمرافق العامة لا يمكن أن ترد، وسيكون العقاب وخيم في الآخرة، مؤكدا على أن المال والمرافق العامة أمور مقدسة سنحاسب جميعا عليها.