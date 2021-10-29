مباحث شبرا تنجح في ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن وإعادة المسروقات

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 09:08 ص

تمكن رجال المباحث بدائرة قسم شبرا بمديرية أمن القاهرة،برئاسة الرائد احمد عويس من القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن مكون من ٣ اشخاص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ٣ أشخاص يقيمون بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم بالتحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب “التسلق”، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما “سيئ النية” (صاحب مخزن خردة “كائن بدائرة القسم”) كما أقر المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة.

واعترفوا بارتكاب حادثتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى شريكهم الآخر "تاجر خردة" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.