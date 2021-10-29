حقيقة وفاة مرتضى منصور

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 02:03 ص

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورات تشير إلى وفاة المستشار مرتضى منصور، بالاستعانة بمنشور كتب على صفحة وزير الدولة السابق للإعلام أسامة هيكل.

وعلمت "البوابة نيوز"، أن الخبر عار تماما من الصحة وأن رئيس نادي الزمالك السابق يتمتع بصحة جيدة، وأن هاكر اخترق حساب وزير الدولة للإعلام السابق أسامة هيكل، وكتب المنشور.

وكانت أعلنت أمل فوزي، زوجة أسامة هيكل، وزير الدولة السابق للإعلام، اختراق الصفحة الشخصية لزوجها.

وتابعت زوجة أسامة هيكل، خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم اختراق الصفحة الشخصية فعذرا ونرجو الحذر من تسلم أي رسالة من حسابه لأنها مرسلة من الهاكر.