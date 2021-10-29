حبس نجل صاحب محل لتصوير الفتيات أثناء قياس الملابس بالعمرانية

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 12:53 ص

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس نجل صاحب محل ملابس شهير، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة التجسس على الفتيات والسيدات وتصويرهن خلسة أثناء تواجدهن داخل المكان المخصص لقياس الملابس من خلال فتحة سرية، بشارع فاطمة رشدي بدائرة قسم شرطة العمرانية.

واستمعت النيابة لأقوال طالبتين " المبلغتين" حيث أكدت أحدهم أنهم ذهبوا للمحل الذي شهد الواقعة لشراء الملابس، وقد اعجبتهم بعض الموديلات فاخذوها وذهبوا لغرفة قياس الملابس " البروفة" لتجربتهم، وقد داخل إحدهن ومكثت الاخر بالخارج تنظرها، وحال وقوفها لاحظت أن المتهم " نجل صاحب المحل " دخل لغرفة الملابس المجاورة، وقد ارتابت الطالبة، فحاول اكتشاف ما يفعله فوجدته يتجسس عليهم وقت تبديلهم للملابس فبدأت بالصراخ حتي تجمع المارة وأهالي المنطقة وتحفظوا علي المتهم، واخذوا هاتفه وبتفتيش عثروا به علي مئات الصور الخاص بفتيات وسيدات يبدلوا ملابسهم داخل " البروفة" فقاموا بإبلاغ الشرطة التي حضرت فورا وتمكنوا من القبض علي المتهم.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من طالبتين مفادها أنهما أثناء تواجدهما داخل محل ملابس شهير بشارع فاطمة رشدي بدائرة القسم، فوجئا بقيام صاحب المحل بالتجسس عليهن وتصويرهن خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين صحة ما جاء في البلاغ وبفحص هاتف المتهم تبين احتواؤه علي عدد كبير من صور الفتيات والسيدات أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل، وتم اقتياد المتهم الي ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.