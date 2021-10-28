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الخميس 28 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

اقتصاد

مارك زوكربيرج  يعلن تغيير اسم فيسبوك إلى "ميتا"

فيسبوك
فيسبوك
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كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، اليوم الخميس،  عن تغيير اسم الشركة الأم للوسائط الاجتماعية  المعرفة بفيسبوك  إلى "ميتا"، لتضم تحت مظلتها التطبيقات الاجتماعية التابعة لها، وأشهرها موقع فيسبوك، بالإضافة إلى إنستجرام وواتساب.

قال زوكربيرج عبر صفحته الرسمية: "يُنظر إلينا اليوم كشركة وسائط اجتماعية، لكن فى حمضنا النووى نحن شركة تبنى التكنولوجيا لربط الناس، والميتافيرس هى الحدود التالية تماماً كما كانت الشبكات الاجتماعية عندما بدأنا".

ويعكس تغيير الاسم الذى تم الإعلان عنه فى مؤتمر "Facebook Connect" طموحات الشركة المتزايدة خارج وسائل التواصل الاجتماعى مع "ميتافيرس"، وهو مصطلح خيال علمى كلاسيكى اعتمدته فيسبوك لوصف رؤيتها للعمل واللعب فى عالم افتراضى يمثل مستقبل مواقع التواصل.

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