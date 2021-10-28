أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021

الخميس 28/أكتوبر/2021 - 04:30 م

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري،مساء تعاملات اليوم الخميس، 28 أكتوبر2021، نهاية تعاملات الأسبوع في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري وفقا لاخر تحديثات البنوك .

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلي سعر للدولار في مصر عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، و البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 16 بنكا، من بينها القاهرة، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والمشرق، والعربي الأفريقي، وHSBC، وبلوم مصر، وعودة، والمصري الخليجي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر( أكبر بنكان حكوميان في مصر)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

فى البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار إلي حوالي 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

و و صل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع.

اما فى بنك القاهرة سجل سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار فى بنك مصر حوالي 15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" حوالي 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى بداية تعاملات اليوم 15.68 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.