بسبب مشادة كلامية.. شاب يطعن جاره بحلوان

الخميس 28/أكتوبر/2021 - 03:27 م

أقدم شاب على طعن جاره بمنطقة المساكن الإقتصادية بمدينة حلوان، بسبب مشادة كلامية حدثت بينهما.

وتلقي النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي النصر، باستقبال المواطن "محمود فرج"، مصابا بطعنة نافذة، وحالته تحتاج لتدخل جراحي وتم تحويله لمستشفي القصر العيني.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتهم ويدعى "حسن عبد الحفيظ"، والضحية بسبب قيام الأخير بالتشاجر في الشارع والقيام بأعمال بلطجة وتدخل المتهم لمحاولة منعه وتطور الأمر بينهما فقام بطعنه بسلاح أبيض.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط المتهم. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.