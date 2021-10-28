ضبط 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم داخل ماكينة طحين بالمنوفية

الخميس 28/أكتوبر/2021 - 12:51 م

تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنوفية، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية للتأكد من ضبط الأسعار وصلاحية السلع المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

حيث أفاد مجدى رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، بشن حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع إدارة تموين الشهداء، أسفرت عن ضبط 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل ماكينة طحين بقرية العراقية معدة للبيع، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى صعيد آخر، وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية بتكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة إشغالات مكبرة بنطاق المدينة بالاشتراك مع الجهات الأمنية ، وأسفرت عن تحرير 25 محضر إشغال بالطريق العام و55 حالة ضبط ، وتنفيذ 265 حالة إزالة فورية.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، الاستمرار في تنظيم الحملات المكبرة لرفع الإشغالات بنطاق المركز لإعادة الانضباط بالشارع وتيسير الحركة المرور أمام السيارات والمواطنين حفاظا على هيبة الدولة.