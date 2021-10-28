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الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الولايات المتحدة تعلن شرطها للعودة لمحادثات الاتفاق النووي مع إيران

المتحدثة بإسم البيت
المتحدثة بإسم البيت الأبيض جين ساكي
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن شرطها للعودة مجددا إلى المفاوضات النووية مع إيران، حيث اشترطت واشنطن الالتزام من جانب إيران.

وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض جين ساكي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، "إن شرط الولايات المتحدة للعودة إلى المفاوضات النووية مع إيران هو الالتزام مقابل الالتزام"، مشددة على التزام بلادها بالمسار الدبلوماسي.. مشيرة إلى ترك الأمر إلى المفاوضين لتحديد الخطوة التالية بشأن استئناف المحادثات النووية.

وكانت طهران قد وافقت على استئناف المفاوضات النووية الشهر القادم، كما أعلن وزير خارجيتها بعد اجتماع مع وسطاء من الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

الولايات المتحدة إيران المفاوضات النووية الاتفاق النووي الايراني البوابة نيوز