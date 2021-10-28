سجلت الجزائر 79 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 65، وخمس وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 206066، وحالات الشفاء 141400، والوفيات 5904.
بوابة العرب
كورونا في الجزائر.. تسجيل 79 إصابة جديدة
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سجلت الجزائر 79 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 65، وخمس وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت الجزائر 79 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 65، وخمس وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.