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الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. تسجيل 79 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الجزائر 79 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 65، وخمس وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 206066، وحالات الشفاء 141400، والوفيات 5904.

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