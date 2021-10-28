كورونا في الجزائر.. تسجيل 79 إصابة جديدة

الخميس 28/أكتوبر/2021 - 04:59 ص

سجلت الجزائر 79 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 65، وخمس وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 206066، وحالات الشفاء 141400، والوفيات 5904.