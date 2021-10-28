صوت الناس.. "عبير" تطالب بمعاش للإنفاق على أسرتها

الخميس 28/أكتوبر/2021 - 06:12 ص

وصلت رسالة إلى «صوت الناس» من«عبير شوقى محمود- ربة منزل» وتقطن فى مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، تقول فيها إنها ترعى أولادها الثلاثة ومنهم اثنان بمراحل الدراسة بالمعهد الديني، وأن زوجها كان يعمل مزارعا باليومية ثم أصيب فى قدمه إثر حادث وركب شريحة بالقدم، وتطالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ووكيل وزارة القوى العاملة بوظيفة فى القطاع الخاص، وتطالب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمعاش شهرى لمواجهة متطلبات الحياة.

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