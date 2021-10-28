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الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. "عبير" تطالب بمعاش للإنفاق على أسرتها

وزير التضامن
وزير التضامن
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وصلت رسالة إلى                   «صوت الناس» من«عبير شوقى محمود- ربة منزل» وتقطن فى مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، تقول فيها إنها ترعى أولادها الثلاثة ومنهم اثنان بمراحل الدراسة بالمعهد الديني، وأن زوجها كان يعمل مزارعا باليومية ثم أصيب فى قدمه إثر حادث وركب شريحة بالقدم، وتطالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ووكيل وزارة القوى العاملة بوظيفة فى القطاع الخاص، وتطالب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمعاش شهرى لمواجهة متطلبات الحياة.

للتواصل مع الحالة: ٠١٠٠٩١٨٢٢٧٧

وزيرة التضامن الحصول على معاش زوجة لا تحصل على معاش صوت الناس