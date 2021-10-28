كورونا في الولايات المتحدة.. تسجيل 76.944 إصابة جديدة و 1.612 حالة وفاة

الخميس 28/أكتوبر/2021 - 01:03 ص

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 76.944 إصابة ‏جديدة و1.612 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية‏.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 45.571.532، و‏الوفيات 737.990.