سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 76.944 إصابة جديدة و1.612 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 45.571.532، والوفيات 737.990.
العالم
كورونا في الولايات المتحدة.. تسجيل 76.944 إصابة جديدة و 1.612 حالة وفاة
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 76.944 إصابة جديدة و1.612 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 76.944 إصابة جديدة و1.612 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.