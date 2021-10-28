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الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

كورونا في الولايات المتحدة.. تسجيل 76.944 إصابة جديدة و 1.612 حالة وفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 76.944 إصابة ‏جديدة و1.612 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية‏.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 45.571.532، و‏الوفيات 737.990.

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