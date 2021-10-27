كورونا في كوريا الجنوبية.. تسجيل 1952 إصابة جديدة

الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 07:35 ص

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 1952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 حالات وفاة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 356 ألفا و305، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2797.