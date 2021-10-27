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الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

كورونا في كوريا الجنوبية.. تسجيل 1952 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 1952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 حالات وفاة.
وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 356 ألفا و305، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2797.

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