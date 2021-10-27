كورونا في بريطانيا.. تسجيل 40,954 إصابة جديدة

الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 02:29 ص

سجلت بريطانيا 40,954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 263 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,853,227، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,834.