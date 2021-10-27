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الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

كورونا في بريطانيا.. تسجيل 40,954 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت بريطانيا 40,954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 263 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,853,227، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,834.

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