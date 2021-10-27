سجلت بريطانيا 40,954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 263 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,853,227، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,834.
العالم
كورونا في بريطانيا.. تسجيل 40,954 إصابة جديدة
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سجلت بريطانيا 40,954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 263 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت بريطانيا 40,954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 263 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.