سجلت البرازيل 13424 إصابة جديدة بفيروس كوررونا المستجد ( كوفيد -19 ) و442 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 21748984، فيما بلغت حصلية الوفيات 606246.
العالم
كورونا في البرازيل.. تسجيل 13424 إصابة جديدة
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سجلت البرازيل 13424 إصابة جديدة بفيروس كوررونا المستجد ( كوفيد -19 ) و442 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
سجلت البرازيل 13424 إصابة جديدة بفيروس كوررونا المستجد ( كوفيد -19 ) و442 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.