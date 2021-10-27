كورونا في البرازيل.. تسجيل 13424 إصابة جديدة

الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 05:32 ص

سجلت البرازيل 13424 إصابة جديدة بفيروس كوررونا المستجد ( كوفيد -19 ) و442 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 21748984، فيما بلغت حصلية الوفيات 606246.

