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الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

كورونا في البرازيل.. تسجيل 13424 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت البرازيل 13424 إصابة جديدة بفيروس كوررونا المستجد ( كوفيد -19 ) و442 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 21748984، فيما بلغت حصلية الوفيات 606246.
 

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