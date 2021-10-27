كورونا في الأردن.. تسجيل 1746 إصابة جديدة

الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 01:42 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 854758 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 824993 حالة شفاء بعد تسجيل 1286 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10976 حالة.