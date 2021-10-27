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الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. تسجيل 1746 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 854758 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 824993 حالة شفاء بعد تسجيل 1286 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10976 حالة.

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