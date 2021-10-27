كورونا في العراق.. تسجيل 1429 إصابة جديدة

الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 02:00 ص

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ 2049240 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 31 وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23024، فيما سُجلت 2409 حالات شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1991575 حالة.