كورونا في المغرب.. تسجيل 425 إصابة جديدة

الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 06:24 ص

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 944803.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 15 وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14636، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 925125 حالة.