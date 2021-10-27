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الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في تونس.. نسجيل 150 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت تونس 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 712013، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25213.

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