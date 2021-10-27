سجلت تونس 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 712013، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25213.
بوابة العرب
كورونا في تونس.. نسجيل 150 إصابة جديدة
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سجلت تونس 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت تونس 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.