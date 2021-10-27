كورونا في تونس.. نسجيل 150 إصابة جديدة

الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 12:28 ص

سجلت تونس 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 712013، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25213.