حقيقة تأجيل بطولة أمم أفريقيا 2022

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 08:47 م

أكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم"كاف" أن بطولة أمم أفريقيا كاميرون 2022، ستقام فى موعدها في بداية شهر يناير المقبل.

ونفى الاتحاد الأفريقي التقارير التى انتشرت مؤخرًا بشأن تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون بعد الشائعات التي ترددت عن عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية.

كان "كاف" أعلن في بيان رسمي أمس، تلقي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم تقريرًا شاملًا من وفد اللجنة المشكلة لمتابعة استعدادات الكاميرون لتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأكدت اللجنة انها بحاجة إلى إجراء متابعة فيما يخص بعض الأمور، على رأسها حضور الجماهير البطولة.

وأضاف البيان أن اللجنة التنفيذية ما زالت بحاجة لمناقشة الحضور الجماهيري في مباريات البطولة مع الحكومة الكاميرونية، فيما يخص بعض الأمور الصحية والاستعدادات الخاصة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

يذكر ان الكاميرون ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية بداية من يوم 9 يناير وحتى 6 من فبراير 2022.