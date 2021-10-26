الحوار للدراسات السياسية ينظم ندوة بالتعاون مع سفارة فنزويلا بالقاهرة

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 07:16 م

نظمت وحدة دراسات أمريكا اللاتينية بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة، ندوة بعنوان: "فنزويلا: قراءة في مسار الانتخابات المحلية 2021" وتستهدف هذه الانتخابات تعميق الممارسة الديمقراطية مع اعلان أكثر من 20 حزبا مجتمعين في تحالف ديمقراطي عن نيتهم لخوض هذه الانتخابات في قائمة مشتركة. جاءت الندوة بحضور مجموعة من أعضاء مجلس النواب المصري الحاليين والسابقين والمتخصصين في الشئون السياسية والاقتصادية.

وقال المركز في بيان اليوم أنه تحدث في الندوة السفير ويلمر بارينتوس سفير جمهورية فنزويلا بالقاهرة حيث أشار الى أن السلطة العامة الوطنية الفنزويلية مقسمة إلى 5 سلطات، وهم السلطة التنفيذية التقليدية والتشريعية والقضائية، وتعمل فنزويلا الدولة بسلطتين إضافيتين هما السلطة الأخلاقية والسلطة الانتخابية.

كما أكدت اليان بطرس رئيس وحدة دراسات أمريكا اللاتينية بمركز الحوار الى التزام فنزويلا بالجدول الزمنى المعد مسبقا بالإضافة إلى تنظيم محاكاه انتخابية ناجحة فاقت التوقعات في 10 أكتوبر الماضي، بالإضافة الى موافقة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على مراقبة هذه الانتخابات، وأكدت ان هذه الندوة هي حلقة في سلسلة حلقات وندوات ينظمها المركز باستمرار بالتعاون مع سفارة فنزويلا بالقاهرة للتعريف بالتغيرات الجارية في دولة فنزويلا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من اجل طرح رؤى جديدة للتعاون.

وقدمت الدكتورة ايمان عبد الحليم الباحثة بالمركز الدبلوماسي ورقة عمل بعنوان " الاستحقاق الإقليمي والبلدي في فنزويلا ..طموحات وتحديات" " تضمنت شرح تفصيلي لضمانات العملية الانتخابية والخطوات الإجرائية التي ستتبع بالإضافة الى تحليل شامل لأبعاد العملية وادوار كافة الأطراف السياسية حكومة ومعارضة في استقرار الحياه السياسية وبناء الدولة في فنزويلا .

والجدير بالذكر ان فنزويلا تشهد استحقاقا دستوري جديد في الحادي والعشرين من نوفمبر 2021، وتعد هذه العملية الانتخابية السادسة والعشرون منذ عام 1998، يتم فيها اختيار المحافظين ورؤساء البلديات في 23 ولاية و335 بلدية.

