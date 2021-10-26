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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

العالم

كورونا في البرازيل.. تسجيل 5797 إصابة جديدة و160 حالة وفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، تسجيل 5797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تم تسجيل 160 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد-19" وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة البرازيلية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا لتصل إلى 21 مليونا و735560 حالة إصابة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة لتبلغ 605804 حالة وفاة، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث للوفيات جراء هذا الفيروس التاجي  في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

كما أكدت السلطات الصحية في البرازيل  أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

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