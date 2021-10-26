كورونا في العراق.. تسجيل 1537 إصابة جديدة

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 12:20 ص

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2047811 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 32 وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22993، فيما سُجلت 2588 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1989166 حالة .