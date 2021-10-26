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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 1537 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2047811 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 32 وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22993، فيما سُجلت 2588 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1989166 حالة .

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