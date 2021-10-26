كورونا في الأردن.. تسجيل 1602 إصابة جديدة

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 02:19 ص

سجل الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 1602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 853012 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 823813 حالة شفاء بعد تسجيل 1191 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 10965 حالة.