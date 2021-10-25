النائب البرلماني فريدي البياضي يشيد بقرار الرئيس حول إلغاء مد حالة الطوارئ

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:53 م

صرح النائب الدكتور فريدي البياضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ هو قرار حكيم ، وأحيي السيد الرئيس عليه ، والقرار يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد، ويعطي انطباعات إيجابية واسعة، ستنعكس بالتأكيد على مجالات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وختم البياضي تصريحه قائلاً:"تحيا مصر حرة، ديمقراطية، مستقرة وآمنة".. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مساء اليوم الاثنين، يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.