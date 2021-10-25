عبدالرحيم علي بعد قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ: «إعلان رسمي بانتصار مصر على الإرهاب»

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:52 م

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس: «إن إلغاء حالة الطوارئ في مصر إعلان رسمي بانتصارنا على الإرهاب وتحوّل بلادنا لبيئة أمنية صالحة للاستثمار العالمي».

وتابع «علي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تحية من القلب لكل شهدائنا من رجال الجيش والشرطة ولأسرهم وذويهم كافة.. وعاشت مصر آمنة مستقرة».

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».