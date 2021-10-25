أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 04:55 م

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 بقيمة 4 جنيهات، وسجل عيار 21 نحو 783 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 671 جنيها، وعيار 24 نحو 895 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6264 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1800 دولار للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.