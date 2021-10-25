"لوفيجارو": الفرعون "صلاح" أذل الشياطين الحمر

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:31 م

سلطت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية الضوء على تألق النجم المصري محمد صلاح، وتسجيل 3 أهداف “هاترك” وقيادة ليفربول لفوز تاريخي على الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها: “أسكت محمد صلاح وفريق ليفربول الجميع ووجه صفعة تاريخية لعدوه اللدود فريق مانشستر يونايتد بالفوز عليه بخماسية نظيفة أحرز منها النجم المصري الفرعون محمد صلاح 3 أهداف على ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز”.

واضافت الصحيفة أنه قبل أسبوع واحد من عيد الهالوين، سحب المصري غريمه ليجهز عليه وقبل نهاية الشوط الأول، سجل هدفين في تتابع سريع قبل القيام بذلك مرة أخرى بعد عودته من غرفة خلع الملابس ليسجل هدفاً ثالثاً فى الشوط الثانى.

وتسبب الفرعون في رحيل بعض المتفرجين من "دربي إنجلترا" بعد تأكدهم من هزيمة فريقهم. استدعى التاريخ، الرقم 11 ليس فقط كأفضل هداف أفريقي في تاريخ البطولة (107 أهداف)، بل أصبح أيضًا أول لاعب يسجل ثلاثية في ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز. أول لاعب من ليفربول يسجل هدفًا واحدًا على الأقل في كل مباراة من مبارياته الأخيرة. بالتأكيد إنه الرقم 1 في العالم اليوم.