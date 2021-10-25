البنك الزراعي يقدم خدمات التأمين من خلال فروعه بقرى حياة كريمة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:30 م

وقع البنك الزراعي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة إتفاقاً يتيح من خلاله البنك للشركة تسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينية للأفراد والشركات من خلال 100 فرع من فروع البنك بالمراكز والقرى التي تشملها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

ووفقاً للإتفاق فإن البنك الزراعي المصري سيتيح خدمات التأمين البنكي في هذه الفروع ، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، في إطار المساهمة في تنفيذ أهداف المبادرة، من خلال إتاحة كافة خدماته المصرفية والمالية وضمان وصولها بكفاءة بأفضل المعايير المصرفية لقطاع عريض من سكان الريف، تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي بما ينعكس على تحسين مستوى الدخل للسكان.

من جانبه أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن هذه الخطوة تعزز جهود البنك لتنويع خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية، لتلبية إحتياجات عملائه من كافة شرائح المجتمع ، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي، تنفيذا لتوجيهات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

وأضاف أن توقيع الإتفاق يواكب الاحتفال بفعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للإدخار، بما يؤكد مساعي البنك لكي يصبح بنك الشمول المالي في مصر.

وأعرب فاروق عن سعادته بالتعاون المثمر بين البنك الزراعي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، لافتا إلى أنها إحدى الشركات الوطنية المتميزة في تقديم الخدمات التأمينية ، وأن توقيع اتفاق التعاون معها يمثل بداية لإطلاق خدمات التأمين البنكي لأول مرة في قرى الريف المصري، من خلال إتاحة تلك الخدمات مستقبلاً عبر جميع فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

أشار فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري حرص على البدء بإتاحة خدمات التأمين البنكي في 100 فرع من فروع البنك في مراكز وقرى حياة كريمة، وذلك مساهمة من البنك في تنفيذ أهداف تلك المبادرة التاريخية التي ستغير وجه الحياة في الريف، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، أن الشركة تعمل على التوسع وتطوير المنتجات والخدمات التأمينية للعملاء، ومن بينها التأمين البنكى الذى أصبح داعماً رئيسياً لتحقيق طفرة بنشاط التأمين بالتعاون مع القطاع المصرفي.

أشاد بالتعاون مع البنك الزراعي المصري الذي سيحقق العديد من الفوائد للطرفين وتنعكس آثاره على تقديم خدمات متميزة للعملاء، مؤكدا أن البنك الزراعي المصري من أكثر البنوك انتشارا في كافة محافظات الجمهورية وبالتالي يسهم ذلك الانتشار في دعم الشمول المالى عبر توفير منتجات وحلول الشركة التأمينية من خلال فروع البنك للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، والتسهيل عليهم للحصول على الخدمات التأمينية ، مما يساعدهم علي تحقيق اهدافهم المالية ويؤمنهم ضد المخاطر.

أكد أن الشركة ستعمل على توفير برامج تأمينية متنوعة تلبي احتياجات قطاع عريض من سكان الريف خاصة الفلاحين وصغار المزارعين وكافة العاملين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.