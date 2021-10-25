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الإثنين 25 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

"الفروسية" يبدأ الاستعداد المبكر لأوليمبياد باريس

بتشكيل لجنتين لإعداد الفرسان والكوادر المختلفة

منافسات الفروسية
منافسات الفروسية
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رفع الاتحاد المصرى للفروسية درجة الاستعداد القصوى ، مع انطلاق الموسم الرياضى 2021/2022 ، والذى بدأ بإنطلاق الحلقة الأولى من بطولة الجمهورية لقفز السدود التى أقيمت على ملاعب نادى فروسية الجزيرة ، وبطولة كأس الهيئات الرياضية ، وذلك لتطوير أداء منظومة رياضة الفروسية من المدربين والحكام ومصممى الموانع ومراقبى البطولات، مع البدء فى تٱهيل الفرسان المحليين والدوليين نفسيا وبدنيا وفنيا ، للاستعداد المبكر لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 33التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس 2024 ، والتى يسعى خلالها الاتحاد إلى تحقيق نتائج أفضل من تلك النتائج التى تحققت فى اوليمبياد طوكيو ، رغم أنها كانت بمثابة إنجاز لم يتحقق من قبل فى تاريخ الإتحاد .

وقال المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أن الاتحاد سوف يقوم بتشكيل لجنتين ، الأولى لإعداد الكوادر التى تخدم رياضة العاب الفروسية المختلفة من " مدربين ، حكام ، مصممين السدود ، مراقبين البطولات " وسيتم وضع الخطط المناسبة لتدريبهم وثقلهم ورفع كفائتهم الفنية لخدمة اللعبة على ٱعلى مستوى ، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن عدد ومواعيد الدورات التدريبية خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، والتى ينظمها الاتحاد بالتعاون مع نظيره الدولى للفروسية ، وسيتم توجيه الدعوة لاتحادات الفروسية بالدول العربية الشقيقة للمشاركة فى الدورات التخصصية التى سيتم تنظيمها ، والتى سيحاضر فيها كوكبة من المتخصصين فى كل مجال من الاتحاد الدولى ، لافتا إلى أنه بعد إنتهاء الدورات التدريبية ، يحصل الدارس على ترخيص معتمد من الاتحادين المصرى والدولى لمزاولة النشاط الذى تخصص فيه .

وأضاف حطب أن اللجنة الثانية فستكون مهمتها حصر الفرسان المتميزين على المستوى المحلى والذين يشاركون فى منافسات الدرجة الأولى لقفز السدود ، بالإضافة إلى متابعة الفرسان المحترفين فى الخارج ، لوضع خطة فنية عالية المستوى لثقل هؤلاء الفرسان على يد مدربين عالميين ، للاستعداد للمشاركة فى البطولات الدولية ، ويتراوح إعداد المحترفين من 10 إلى 12 فارسا ، وعلى ضوء ذلك يتم اختيار عناصر المنتخب الذى سوف يمثل مصر فى اوليمبياد باريس 2024 والتى يسعى الاتحاد خلالها من تحقيق إنجاز تاريخى لم يحدث من قبل فى تاريخ الإتحاد ، مؤكدا أنه فى ذات الوقت تشتمل الخطة على اختيار الفرسان والخيول المناسبة لهذه المستويات ، وسوف يراعى أن تكون هذه اللجنة مسئولة عن متابعة خطة الاعداد من بدايتها وحتى الدورة الأوليمبية.

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