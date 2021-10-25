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الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الأسمنت اليوم الأثنين 25 أكتوبر 2021

أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
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واصلت أسعار الأسمنت استقرارها  في السوق المحلية اليوم الاثنين 24  أكتوبر 2021، حيث بلغ سعر الأسمنت اليوم للمستهلك نحو 900 جنيه.

وسجل أسمنت السويدي نحو 918 جنيها للطن، فيما سجل أسمنت حلوان ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 905 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت المصري بالنسبة  للطن 883 جنيها، وارتفع سعر طن أسمنت السويس إلى 895 جنيها للطن وسجل طن وادي النيل 875 جنيها، و870 جنيها سعر طن أسمنت المسلة، وسجل سعر أسمنت السهم 873 جنيها للطن. وبلغ سعر طن أسمنت العسكري بني سويف وأسمنت سيناء 850 جنيها، كما بلغ سعر أسمنت المعلم 860 جنيها للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه للطن، حيث سجل سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه و2460 جنيها سعر أسمنت سوبر سيناء الأبيض.

السوق المحلية أسعار الأسمنت سمنت السويدي أسمنت السويدي أسمنت حلوان