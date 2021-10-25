سعر الحديد اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 11:37 ص

سجلت أسعار الحديد اليوم الأثنين 25 أكتوبر 2021 استقرارا في تعاملات اليوم الصباحية بعد أن شهدت زيادة متفاوتة ما بين 400 الى 800 جنيه للطن ليسجل، سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14900-15300 جنيه تسليم ارض مصنع بعد الزيادات الجديدة.

وسجل حديد عز 15 ألف جنيهًا للطن، وسجل سعر مصنع حديد المصريين نحو 14900 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد الجارحي نحو 15250 جنيه تسليم ارض مصنع بدلا من 14500 جنيه مطلع الشهر.

وسجل سعر حديد بشاي للصلب عند 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع لتسجل اعلى سعرا في مصر بعد ارتفاعه بواقع 800 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصنع حديد السويس للصلب نحو 14900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

ورفع مصنع حديد المراكبي أسعاره عند مستوي 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

وارتفع سعر حديد العشري للصلب سجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع، فيما قام مصنع الجيوشي للصلب يزيادة أسعاره بشكل كبير ليسجل الطن نحو 15 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع بعد زيادته نحو 700 جنيه للطن.

وبلغت إجمالي انتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت.