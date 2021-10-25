بالفيديو.. مدير الكلية الفنية العسكرية لـ الخريجين: "انتهت فترة التعلم وحان وقت العمل"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:53 ص

هنأ اللواء أستاذ دكتور إسماعيل كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، طلاب الكلية الفنية العسكرية بتخرجهم، مشيرًا إلى أن تأهيل وإعداد الطلاب خلال سنوات دراستهم بالكلية الحربية والتي تمتد لمدة 5 سنوات، يكون علميًا وانضباطيًا وعسكريًا وبدنيًا ليكونوا قادرين على التعامل مع كافة التكنولوجيات الحديثة والأسلحة ونظم التسليح.

وأضاف "كمال" في حواره لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الطلاب عقب تخرجهم يكونوا حاصلين على بكالوريوس في الهندسة معادل من المجلس الأعلى للجامعات ونقابة المهندسين ويكونوا جاهزين للتعامل مع كافة نظم التسليح الحديثة، متمنيًا التوفيق للخريجين، قائلًا: "انتهت فترة التعلم وحان وقت العمل.

وتابع: "بطلب من الطلاب أنهم يطبقوا كل ما تعلموه داخل الكلية في وحدات القوات المسلحة، وهم قادرون على أعمال الدعم الفني في كل أعمال القتال بالقوات المسلحة وأوصيهم خيرًا بمرؤوسيهم والجنود والانضباط التام في القوات المسلحة، وجه الدور عليهم أن يعملوا كدماء جديدة تضخ في شرايين القوات المسلحة".