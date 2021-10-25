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الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021

الدولار
الدولار
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واصل سعر الدولار استقرارة في التعاملات المحلية الصباحية اليوم الأثنين 25 - 10- 2021  ،وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي أمام الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار نحو 15.59 جنيه للشراء ونحو 15.69 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري  15.63 جنيه للشراء ونحو 15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.63 جنيه للشراء ونحو 15.73 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار نحو 15.64 جنيه للشراء ونحو 15.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 15.67 جنيه للشراء ونحو  15.75  جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار نحو  15.6 جنيه للشراء ونحو  15.75  جنيه للبيع.

وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر الدولار نحو15.66  جنيه للشراء ونحو 15.75 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان تحو 15.66 جنيها للشراء ونحو 15.75 جنيها للبيع.

وفي بنك عودة بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء ونحو 15.75 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر ايران نحو  65 جنيها للشراء ونحو 15.75 جنيها للبيع، وسجل الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوناني نحو 15.64 جنيه للشراء ونحو 15.74 جنيه للبيع.

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